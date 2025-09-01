Происшествия

Псковский суд рассмотрел дело о ввозе в Россию вещество, похожее на наркотик

Псковский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 16.3 КоАП РФ (несоблюдение установленных международными договорами государств - членов ЕАЭС, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами РФ запретов и ограничений при ввозе товаров на таможенную территорию в Российскую Федерацию), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Псковская таможня заявила, что фирма-перевозчик привезла в Россию товар — растительный экстракт, содержащий вещество, похожее на наркотик (тетрагидроканнабинол). Этот товар весом около 10,8 килограмм был привезён без получения специальной лицензии, которая нужна для таких товаров.

Фирме-перевозчику грозит штраф — от 50 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией товаров.