Происшествия

Жилой дом подожгли в псковской деревне Гора-Каменка

Возгорание жилого дома и двух хозяйственных построек произошло в деревне Гора-Каменка Псковского района 15 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 2:52. Областные пожарные совместно со специалистами МЧС России ликвидировали возгорание.

Огнеборцам удалось спасти соседний жилой дом и три хозяйственные постройки.

Возможной причиной пожара мог стать поджог. Всего привлекались 12 человек и три единицы техники.