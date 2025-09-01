Жилой дом подожгли в псковской деревне Гора-Каменка

Возгорание жилого дома и двух хозяйственных построек произошло в деревне Гора-Каменка Псковского района 15 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области
Сообщение о возгорании поступило в 2:52. Областные пожарные совместно со специалистами МЧС России ликвидировали возгорание.
Огнеборцам удалось спасти соседний жилой дом и три хозяйственные постройки.
Возможной причиной пожара мог стать поджог. Всего привлекались 12 человек и три единицы техники.