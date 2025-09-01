Происшествия

Гостя Великих Лук подозревают в краже мобильного телефона у соседки по общежитию

Гостя города Великие Луки подозревают в совершении кражи мобильного телефона у соседки по общежитию (часть 1 статьи 158 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что вечером 24 марта гражданин, ранее неоднократно судимый, зарегистрированный в Чукотском автономном округе, временно проживающий в общежитии на улице Зверева города Великие Луки, в ходе совместного распития спиртного в гостях у соседки похитил принадлежащий ей мобильный телефон стоимостью 3019 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.