Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
О новый местах для туристов
ПЛН 25 лет
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Воскресные бранчи в «Покровском»
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
Господин Рейтингомер
Развитие Силово-Медведево
развивающие секции для детей
о работе профсоюзных здравниц
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Происшествия 01.09.2025 18:410 Пенсионерке в Пскове грозит 7 лет лишения свободы за взрыв фейерверка в ТЦ 19.09.2025 11:060 Замглавврача псковского перинатального центра заменили домашний арест на запрет определенных действий 19.09.2025 10:290 Подростка заключили под стражу в Острове по обвинению в убийстве 19.09.2025 10:200 Гостя Великих Лук подозревают в краже мобильного телефона у соседки по общежитию 19.09.2025 10:020 Росгвардейцы за сутки трижды выезжали в магазин на Запсковье из-за краж 19.09.2025 09:420 Артснаряд идентифицировали вблизи псковской деревни Ветошка
 
 
 
Самое популярное 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 16.09.2025 10:020 Прыгнувший за борт прогулочного теплохода в районе Снятной горы в Пскове мужчина найден мертвым 15.09.2025 08:385 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью 18.09.2025 18:391 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Гостя Великих Лук подозревают в краже мобильного телефона у соседки по общежитию

19.09.2025 10:20|ПсковКомментариев: 0

Гостя города Великие Луки подозревают в совершении кражи мобильного телефона у соседки по общежитию (часть 1 статьи 158 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что вечером 24 марта гражданин, ранее неоднократно судимый, зарегистрированный в Чукотском автономном округе, временно проживающий в общежитии на улице Зверева города Великие Луки, в ходе совместного распития спиртного в гостях у соседки похитил принадлежащий ей мобильный телефон стоимостью 3019 рублей.       

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 212 человек
19.09.2025, 11:160 «Пастырь. Защитники Отечества»: Монах Дионисий. ВИДЕО 19.09.2025, 11:060 Замглавврача псковского перинатального центра заменили домашний арест на запрет определенных действий 19.09.2025, 11:030 «Хайпожоры»: Восстание зумеров и выходные без интернета 19.09.2025, 11:010 Автомобиль Belgee X50 представят на выставке на фестивале ПЛН
19.09.2025, 10:461 Комфортно и дружелюбно: о новых местах размещения туристов в Псковской области 19.09.2025, 10:421 Путин одобрил предложение «Новых людей» привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией 19.09.2025, 10:320 В «Михайловском» начался монтаж сцены для премьерного спектакля театра Владимира Рецептера. ФОТО 19.09.2025, 10:290 Подростка заключили под стражу в Острове по обвинению в убийстве
19.09.2025, 10:200 Гостя Великих Лук подозревают в краже мобильного телефона у соседки по общежитию 19.09.2025, 10:190 Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей дома в бежаницкой деревне 19.09.2025, 10:020 Росгвардейцы за сутки трижды выезжали в магазин на Запсковье из-за краж 19.09.2025, 09:520 28% псковичей считают себя абсолютно счастливыми — опрос 
19.09.2025, 09:420 Артснаряд идентифицировали вблизи псковской деревни Ветошка 19.09.2025, 09:380 Георгий Пономарев установил сразу два рекорда на третьих Общероссийских играх ГТО 19.09.2025, 09:150 Минфин заложил в бюджет-2026 ключевую ставку на уровне 12–13% 19.09.2025, 09:000 Число обманутых мошенниками детей за два года выросло до 30%
19.09.2025, 08:400 Маткапитал на второго ребенка предложили увеличить до 1 млн рублей 19.09.2025, 08:200 Перейти к гибкому регулированию отопительного сезона предложили в ГД 19.09.2025, 08:000 За пять лет в Интернете выявлено более 2 млн особо опасных материалов 19.09.2025, 07:300 День оружейника в России отмечают 19 сентября
19.09.2025, 07:000 День секретаря празднуют в России сегодня 18.09.2025, 23:200 Штраф за несоблюдение дистанции назначили водителю КАМАЗа за наезд на «Рено» на Юбилейной 18.09.2025, 22:300 Второе за сентябрь покушение на ограждение у дома 5 по Рижскому проспекту в Пскове обошлось без пострадавших 18.09.2025, 22:000 Почему людям сложно принимать решения, ответил психолог
18.09.2025, 21:370 Делегация Псковского района участвует в VII районном инвестиционном форуме «Могилевский район – территория возможностей» 18.09.2025, 21:190 Пожилого мужчину в сапогах разыскивают в пушкиногорской деревне Алуферово 18.09.2025, 21:140 Организацию горячего питания в образовательных учреждениях проверили в Островском районе 18.09.2025, 21:040 В Пскове обсудили перспективы развития дорожной сети Северо-Запада
18.09.2025, 20:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 сентября 18.09.2025, 20:210 СОБЫТИЕ: Контрольный выезд в округ №15 депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова 18.09.2025, 19:562 В Госдуму внесли законопроект об ограничении количества животных в личных подсобных хозяйствах 18.09.2025, 19:360 Надвижка, «шаланда» и сваи. Экскурсия по стройке Северного обхода
18.09.2025, 19:190 Появилось видео задержания двоих мужчин, осужденных за провоз более 190 кг гашиша через границу в Псковской области 18.09.2025, 19:000 «Онлайн-брифинг»: Меры поддержки фермеров. ВИДЕО 18.09.2025, 18:560 Социальные проекты рядом с домом: «Пятёрочка» выделит 5 млн рублей на добрые дела 18.09.2025, 18:410 Памятник воинам-вертолетчикам открыт в Псковской области
18.09.2025, 18:391 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 18.09.2025, 18:350 Школьники гимназии №29 посетили музей в день памяти погибших псковских воинов 18.09.2025, 18:200 Мест на обучение в псковской «Школе фермера» не хватает для всех желающих 18.09.2025, 18:150 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» будет посвящен монаху Дионисию
18.09.2025, 18:130 День в истории ПЛН. 18 сентября 18.09.2025, 18:000 В следующем году появится новый грант для малого агробизнеса 18.09.2025, 17:550 Кандидата привлекли к ответственности за вмешательство в работу избирательной комиссии в Гдовском районе 18.09.2025, 17:500 Замминистра сельского хозяйства о конкурсах господдержки: Наша задача — помощь и консультация
18.09.2025, 17:330 «Сообразим на троих»: Выборы — миф или реальность? ВИДЕО 18.09.2025, 17:250 Министерство туризма Псковской области обжалует требование вернуть в бюджет 1,7 млн рублей 18.09.2025, 17:151 Виктор Остренко о замене чиновников на ИИ: Предложение интересное, но малореализуемое 18.09.2025, 17:060 Выставка «Печерская обитель. Истина всегда проста» откроется в Изборске
18.09.2025, 16:570 Долю российского алкоголя на отечественном рынке оценили в 79% 18.09.2025, 16:540 Искусство выстрела в собственную ногу 18.09.2025, 16:530 Количество потребительских сельхозкооперативов в Псковской области выросло вдвое 18.09.2025, 16:490 В Дедовичском районе проводят проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре
18.09.2025, 16:460 Развитие Силово-Медведово, новый спортзал и сквер в округе №15 18.09.2025, 16:350 Сотрудникам Псковского филиала университета ФСИН напомнили об ответственности за коррупцию 18.09.2025, 16:220 Геннадий Иойлев: Принимаются активные меры для привлечения педагогических кадров 18.09.2025, 16:050 Трое бывших мигрантов в Пскове попали в военкомат по итогам рейда
18.09.2025, 16:022 Пыталовские спортсмены заняли первое место на областной спартакиаде детей-инвалидов 18.09.2025, 16:000 В Пскове идёт дополнительный набор в развивающие секции 18.09.2025, 15:560 Инфляция в Псковской области в августе оказалась выше показателя по стране 18.09.2025, 15:480 Правительство просубсидирует застройщиков 390 тысяч квадратных метров жилья
18.09.2025, 15:450 «Пчелиный хуторок» из Великих Лук стал победителем гранта «Агротуризм» 18.09.2025, 15:410 Сервис по замене масла SPOT стал партнером автофестиваля-выставки ПЛН 18.09.2025, 15:360 В Псковской области уничтожат более 1400 зараженных хризантем и гвоздик 18.09.2025, 15:332 Подвал дома №7 на улице Рокоссовского в Пскове затопило нечистотами
18.09.2025, 15:220 В Псковской области действуют четыре грантовых конкурса для поддержки фермеров 18.09.2025, 15:150 «Пресс-конференция» о развитии туризма в Псковской области. ВИДЕО 18.09.2025, 15:130 Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали новые правила командировок 18.09.2025, 14:580 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о мерах поддержки фермеров в Псковской области
18.09.2025, 14:550 Незаконную деятельность коллекторов в соцсетях пресекли псковские приставы 18.09.2025, 14:490 В Великих Луках впервые отметили День памяти псковичей, погибших при защите Отечества 18.09.2025, 14:430 Строительство Северного обхода Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.09.2025, 14:420 Алексей Севастьянов назвал сомнительной идею ввести сухой закон до конца СВО
18.09.2025, 14:310 МТС подключила к 4G столицу псковского спортивного ориентирования 18.09.2025, 14:230 160 средств размещения в Псковской области числятся в федеральном реестре 18.09.2025, 14:100 «Дневной дозор»: Нужно ли изменить принцип начисления транспортного налога? 18.09.2025, 14:070 Переплетение судеб: псковский и новгородский музеи обменяются иконами
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru