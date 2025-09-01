Происшествия

В Великих Луках возбудили уголовное дело после обращения женщины с ножевым ранением за медпомощью

Уголовное дело возбудили по требованию прокуратуры после обращения за медицинской помощью женщины с ножевым ранением в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что 31 июля в ОМВД России по городу Великие Луки поступило сообщение медицинской сестры о том, что в этот же день за медицинской помощью обратилась великолучанка с ножевым ранением в спину.

Потерпевшая нелестно высказалась о вреде алкоголя своему сожителю, который распивал его у себя дома, в результате чего между ними произошел словесный конфликт. Мужчина взял в руки нож и ударил женщину в спину. Указанное телесное повреждение причинило тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.