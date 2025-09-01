Происшествия

Профилактический рейд провели спасатели в Великолукском районе

Профилактический рейд осуществили сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области в Великолукском районе с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МЧС.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В ходе профилактического мероприятия сотрудники распространили памятки о мерах административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, а также листовки о соблюдении требований пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования, печного отопления.

До граждан довели обстановку с пожарами на территории Великолукского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

Гражданам, которые планируют ремонт и перекладку печного отопления выдали памятки с нормативными требованиями противопожарных разделок и отступок, ознакомили с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, способами раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.