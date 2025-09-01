Происшествия

Более миллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области

Злоумышленники обманным путем завладели сбережениями некоторых жителей Пскова, Великих Лук и Псковского района на общую сумму более миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти сентябрьские дни некоторым жителям региона под видом правоохранителей, сотрудников банковской сферы и других организаций звонили незнакомцы. И в ходе общения под разными предлогами завладели их денежными средствами на общую сумму свыше одного миллиона рублей. В частности, аферисты предложили собеседникам для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов перевести деньги на «безопасный счет», что те и сделали. Нечистые на руку лица обещали также организовать для собеседников дополнительный заработок на интернет-платформах и маркетплейсах.

Потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.