Происшествия

Суды Псковской области рассмотрели пять уголовных дела о кражах за две недели

За прошедшие две недели суды в Псковской области рассмотрели пять уголовных дел в отношении лиц, совершивших кражи, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Дедовичский районный суд признал гражданина виновным в совершении кражи и назначил ему наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей.

Опочецкий районный суд признал гражданина виновным в совершении краж с отягчающими обстоятельствами и назначил ему обязательные работы на 360 часов.

Пыталовский районный суд признал местного жителя виновным в совершении нескольких краж с проникновением в жилище и назначил ему лишение свободы на 3 года в исправительной колонии строгого режима.

Великолукский городской суд признал местного жителя виновным в пяти хищениях чужого имущества, включая четыре мелких хищения и одно покушение на кражу, и назначил ему 200 часов обязательных работ.

Порховский районный суд признал жителя Республики Азербайджан виновным в краже с отягчающими обстоятельствами и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Учтя срок содержания осужденного под стражей, суд полностью освободил его от отбывания назначенного наказания в виде штрафа.