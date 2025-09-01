Происшествия

Россияне и украинец получили сроки за производство мефедрона в Псковской и Рязанской областях

Четырех граждан РФ и гражданина Украины, которые незаконно производили мефедрон в особо крупном размере на территории Псковской и Рязанской областей, осудили в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона, в Рязанской области было произведено 171 кг, в Псковской области - 147 кг наркотика.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Один из осужденных осуществлял руководство структурным подразделением, входящим в данное преступное сообщество, остальные четверо подсудимых участвовали в преступлении. Также руководитель использовал поддельный паспорт гражданина РФ.

Осужденные приговорены к длительным срокам лишения свободы, от 16 до 19 лет, в колонии строгого режима. Руководителю преступного сообщества также назначен штраф в размере 700 000 рублей.