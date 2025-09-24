Происшествия

Пожилой жертве мошенников из Дновского района вернули ущерб

Пенсионерке, ставшей жертвой мошенников, возместили материальный ущерб в Дновском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В ноябре 2024 года 60-летняя жительница Дновского района стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 54 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Прокуратура Дновского района в интересах потерпевшей, являющейся пенсионеркой, направила в Останкинский районный суд города Москвы исковое заявление о взыскании с лица, на счет которого были переведены деньги, полученные вследствие неосновательного обогащения, 54 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения дела ответчик добровольно удовлетворил заявленные требования прокурора. Ущерб потерпевшей полностью возмещен.