Происшествия

Баня горела в порховской деревне Боровичи

Возгорание бани произошло в деревне Боровичи Порховского муниципального округа 28 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 15:15. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электросети внутри хозяйственной постройки. Привлекались пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Позднее, в 18:14, произошло возгорание мусора в одноэтажном здании на улице Ижорского Батальона в Пскове. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.