Псковские таможенники пресекли незаконный ввоз сумки за 700 тысяч рублей

Незадекларированную новую сумку стоимостью более 7 тысяч евро пыталась ввезти в Россию гражданка Латвии. Сотрудники таможенного поста в Псковской области МАПП Шумилкино попытку пресекли, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
Фото здесь и далее: Псковская таможня
Как отметила пресс-секретарь, женщина не подала пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый товар и не сообщила таможенникам о наличии товара, подлежащего обязательному декларированию.
Среди вещей в чемодане сотрудники таможни обнаружили новую женскую сумку французского производителя предметов роскоши и высокой моды. По заключению эксперта рыночная стоимость сумки известного товарного знака Hermes превышает 700 тысяч рублей.
Женщина пояснила, что стоимость подаренной подругой сумки была ей неизвестна, и она полагала, что кожгалантерейное изделие не является оригиналом.
Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).