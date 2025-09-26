Происшествия

Псковские таможенники пресекли незаконный ввоз сумки за 700 тысяч рублей

Незадекларированную новую сумку стоимостью более 7 тысяч евро пыталась ввезти в Россию гражданка Латвии. Сотрудники таможенного поста в Псковской области МАПП Шумилкино попытку пресекли, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

Как отметила пресс-секретарь, женщина не подала пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый товар и не сообщила таможенникам о наличии товара, подлежащего обязательному декларированию.

Среди вещей в чемодане сотрудники таможни обнаружили новую женскую сумку французского производителя предметов роскоши и высокой моды. По заключению эксперта рыночная стоимость сумки известного товарного знака Hermes превышает 700 тысяч рублей.

Женщина пояснила, что стоимость подаренной подругой сумки была ей неизвестна, и она полагала, что кожгалантерейное изделие не является оригиналом.

«Товары, ввозимые физическими лицами на таможенную территорию Евразийского экономического союза для личного пользования, подлежат декларированию в письменной форме. Стоимость новой сумки превышает нормы беспошлинного ввоза на товары для личного пользования через автомобильные пункты пропуска - не более 25 кг и стоимостью до 500 евро. В случае превышения этих лимитов в отношении товаров применяются единые ставки таможенных пошлин, налогов в размере 30 процентов от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм», - пояснила начальник таможенного поста Светлана Григорьева.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).