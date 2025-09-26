Происшествия

Восемь взрывоопасных предметов военных лет идентифицировали в Гдовском районе

Восемь взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны идентифицировали псковские спасатели в Гдовском районе 29 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова вблизи урочища Стража Гдовского района идентифицировала четыре артиллерийских снаряда калибром 45 мм, минометную мину калибром 82 мм, три ручные гранаты CD-1.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).