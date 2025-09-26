Происшествия

Фотофакт: «Ошапурки» разбили сердце Бежаниц

Вандалы сломали символ поселка — алое сердце на знаке «Я люблю Бежаницы», сообщила глава Бежаницкого района Елена Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Елена Иванова / «ВКонтакте»

«Эта стела — популярное среди жителей и гостей поселка место для фотографий, знак любви к своей малой родине. Очень жаль, что кто-то относится к ней с таким неуважением. Мы просим вашей помощи!» — говорится в посте главы района.

Тот, кто располагает любой информацией о произошедшем, просят обратиться в территориальный отдел «Бежаницы» по телефонам: 8 (81141) 2-18-04 или 8 (81141) 2-18-78.

Напомним, в оборот диалектное слово «ошапурки» губернатор Михаил Ведерников ввел после поломки общественного туалета в парке Строителей.