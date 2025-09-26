Происшествия

Две хозпостройки сгорели в палкинской деревне Коровье Село

Возгорание двух хозяйственных построек произошло в деревне Коровье Село Палкинского района 1 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 15:50 областные пожарные совместно со специалистами МЧС России и добровольной пожарной охраной ликвидировали возгорание. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке. Огнеборцы спасли жилой дом и хозпостройку. Был эвакуирован один газовый баллон. Всего привлекались восемь специалистов три единицы техники.

Позднее, в 21:40, произошло возгорание хозяйственной постройки в поселке Мелиораторов Великолукского района. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Пожарные МЧС России спасли жилой дом. Привлекались десять специалистов и три единицы техники.