Происшествия

Загрязнённый вредными химическими веществами участок обнаружили в Псковской области

Управление Россельхознадзора обнаружило сельскохозяйственный участок, захламлённый строительным и бытовым мусором, а также загрязнённый вредными химическими веществами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В августе 2025 года поступило обращения от Великолукского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» об обнаружении несанкционированного карьера на земельном участке и его захламлении отходами производства и потребления. На основании этого должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели контрольное мероприятие на участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 9,5 гектаров, расположенного в Великолукском районе Псковской области, с целью соблюдения земельного законодательства РФ.

В ходе обследования обнаружили карьер по добыче песчаной смеси на площади до 2,8 гектаров, глубиной до 5 метров, верхний плодородный слой почвы отсутствовал. По периметру карьера располагались многочисленные несанкционированные свалки отходов производств и потребления на общей площади до 0,7 гектаров. Государственным инспектором с целью установления отсутствия, либо наличия загрязнения по химико-токсикологическим показателям был произведен отбор почвенных образов, которые были направлены для проведения лабораторных исследований в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По результатам проведенных экспертиз были выявлены превышения в почве: ПДК бенз(а)пирена в 1,1 раза, ОДК цинка в 1,2 раза, меди в 11,5 раз и свинца 1,6 раз.

Согласно данным из выписки ЕГРН, данный земельный участок с разрешенным видом использования - для производства сельскохозяйственной продукции, включающий в свой состав вид сельскохозяйственных угодий – пашня, принадлежит на праве собственности муниципальному образованию.

По факту выявленных нарушений управлением Россельхознадзора материалы дела передали в УМВД России по Псковской области и в Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру для принятия мер реагирования.