Происшествия

Хозпостройка и кровля горели на улице Октябрьской в Дедовичах

Возгорание хозяйственной постройки и кровли произошло на улице Октябрьской в Дедовичах 4 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 17:29. Возможной причиной стал аварийный режим работы электросети внутри хозяйственной постройки. Возгорание ликвидировали общими силами областных пожарных и МЧС России в составе девяти специалистов и трех единиц техники, спасена баня.

Ранее, в 5:08, поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Зеленая в деревне Песчивка Опочецкого муниципального округа. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки в коридоре жилого дома.

Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники, спасены четыре хозяйственные постройки.