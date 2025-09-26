Происшествия

Автоматическое оружие без боеприпасов нашли в мусорном контейнере на Завеличье

Сообщение об обнаружении в мусорном контейнере на улице Рокоссовского предмета, внешне напоминающего автоматическое оружие, поступило 4 октября в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Видео: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра полицейские изъяли предмет, внешне напоминающий автомат «Калашникова», без магазина и боеприпасов.

В настоящее время назначено проведение необходимых экспертиз - генетической и баллистической. По их результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.