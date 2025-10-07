Происшествия

Печорский суд поддержал таможню в споре о вине

Печорский районный суд рассмотрел административный иск гражданки к таможенным органам и отказал в удовлетворении ее требований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Поводом для судебного разбирательства стал инцидент в мае этого года, когда гражданка перемещала через таможенный пост товар — вино. Изучив объяснения женщины и проанализировав частоту перемещения ею через границу однородных товаров (алкогольной продукции), инспектор таможенного поста приняла решение не относить ввозимые алкогольные напитки к товарам для личного пользования.

Гражданка с решением таможенного инспектора не согласилась и обратилась в суд с административным иском о признании решения инспектора незаконным и его отмене.

Тщательно исследовав материалы дела и выслушав доводы обеих сторон, суд пришел к выводу, что решение таможенника является законным и обоснованным. В удовлетворении административного искового заявления гражданки было отказано.