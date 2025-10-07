Происшествия

Суд взыскал с «управляйки» компенсацию за заливы квартиры псковича канализационными водами

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску к ООО «Микрорайон №11» о возмещении ущерба после заливов квартиры канализационными водами, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Архив ПЛН

Истец заявил, что 31 октября, 8 ноября и 26 декабря 2024 года в его квартире произошло затопление из-за протечки канализации через унитаз. Этот факт подтвержден актами осмотра и заключением специалиста, который зафиксировал нанесённый ущерб.

Суд установил, что причиной заливов стала ненадлежащая эксплуатация и содержание общедомового имущества со стороны ООО «Микрорайон №11». Суд признал наличие прямой связи между действиями (или бездействием) ответчика и возникшими убытками истца.

Доводы ответчика о том, что сам истец нарушал правила содержания жилого помещения и тем способствовал возникновению ущерба, суд не признал убедительными.

В результате ООО «Микрорайон №11» обязано возместить истцу стоимость восстановительного ремонта, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.