Происшествия

Пожилую великолучанку обманули мошенники на 300 тысяч рублей

Великолучанка поддалась на уловку мошенников и лишилась денежных средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках пожилой горожанке в эти октябрьские дни звонили неизвестные, которые представлялись правоохранителями. И под предлогом необходимости предотвращения несанкционированного оформления на собеседницу кредитов настоятельно рекомендовали ей срочно перевести денежные средства на «безопасный счет». Великолучанка последовала этому «наставлению» и перечислила на указанный счет около 300 тысяч рублей.

Когда женщина убедилась, что ее ввели в заблуждение, она обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.