Происшествия

Великолучанин предстанет перед судом за непреднамеренное убийство женщины

13.10.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

Прокурор города Великие Луки утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что 30 июня при совместном распитии спиртного между пострадавшей и обвиняемым возник словесный конфликт, в ходе которого последний с силой нанес ей не менее одного удара рукой в область живота, в результате которого женщине были причинены телесные повреждения, связанные с разрывом внутренних органов, которые нанесли тяжкий вред ее здоровью по признаку опасности для жизни.

«Спустя непродолжительный промежуток времени, исчисляемый минутами, после получения телесных повреждений, по неосторожности наступила смерть потерпевшей на месте происшествия», - сообщили в прокуратуре.

Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание только в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей
