Происшествия

Пскович получил два года колонии за ножевое ранение с угрозой для жизни

Псковский суд вынес решение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя города, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением ножа (пункт «3» части второй статьи 111 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

В дневное время 4 февраля возле торгового центра произошла массовая драка. Один из участников драки использовал туристический нож и нанес потерпевшему не менее двух ударов в область грудной клетки. В результате потерпевший получил проникающее ранение, которое повлекло тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

С учетом позиции государственного обвинителя и данных о личности преступника, суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.