Происшествия

В Псковской области задержали иностранца по подозрению в финансировании разведки Украины

Противоправную деятельность гражданина Украины, мужчины 1999 года рождения, пресекли в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления ФСБ России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигурант, находясь на территории Псковской области, осуществил безналичный денежный перевод на счет украинской организации, сотрудничающей с главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины.

Следственное управление ФСБ России возбудило и расследует уголовное дело по статье 276.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Оказание финансовой помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.