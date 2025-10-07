Происшествия

Приставы добились компенсации ущерба за жестокое нападение на жителя Невеля

Трое злоумышленников, осужденных за жестокое нападение на жителя Невеля, столкнулись с решительными действиями судебных приставов, которые наложили арест на их банковские счета для взыскания компенсации ущерба, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Преступление тщательно спланировали. Злоумышленники незаконно проникли в жилище потерпевшего и заранее договорились оглушить хозяина металлической пластиной. Перед нападением они искали подходящее орудие. Сначала 30-летний Александр нашел кувалду, но затем отказался от её использования и обнаружил металлическую пластину.

Во время атаки потерпевший оказал сопротивление и попытался встать с дивана, но Виктор удержал его, чтобы помешать защищаться от ударов металлической пластиной, которые наносил Александр. Злоумышленники стремились похитить денежные средства, золотые украшения и другое имущество потерпевшего.

Суд обязал преступников солидарно возместить потерпевшему материальный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Судебные приставы Невельского и Усвятского районов получили исполнительные листы. Должников уведомили о возбуждении исполнительных производств, но они не предприняли активных действий для погашения задолженности.

Чтобы обеспечить выполнение финансовых обязательств, судебный пристав-исполнитель наложил арест на счета должников в банках и вынес постановление об ограничении их права выезда за пределы России. Эти меры не ускорили выплату компенсации, поэтому пристав взыскал с неплательщиков исполнительский сбор в размере 7 тысяч рублей. Дополнительные штрафные санкции побудили 34-летнего Илью выплатить задолженность. Исполнительное производство завершилось фактическим исполнением решения суда, так как денежные средства были взысканы солидарно с всех преступников.