Происшествия

Великолукский суд взыскал с горожанки долг за кредит на школу моделей

14.10.2025 15:36

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску НАО ПКО «Первое клиентское бюро» к великолучанке о взыскании задолженности по кредитному договору. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик обратилась к банку с заявлением о заключении договора целевого займа в размере 99 000 рублей. Согласно индивидуальным условиям договора, указанный кредит заемщик брала для оплаты услуг по обучению в школе моделей. Банк заключил с заемщиком кредитный договор, а денежные средства по ее поручению перечислил индивидуальному предпринимателю.

Ответчик исковые требования не признала и пояснила, что кредитный договор с банком не заключала, деньги от него не получала, никакие документы не подписывала. На каком основании денежные средства были перечислены ИП, ей неизвестно.

В ходе судебного разбирательства установлено, что действительно между заемщиком и ИП был заключен договор по абонементу в школе моделей длительностью 75 занятий на 12 месяцев. Клиент посетила кастинг и приобрела обучение, а оплата была произведена за счет привлеченных кредитных средств в сумме 99 000 рублей. Посещение ответчиком занятий зафиксировано ИП, что подтверждено документально. В представленной банком выписке имеются сведения о выдаче займа в размере 99 000 рублей и переводе этих средств по поручению клиента продавцу. 

Решением суда исковые требования истца удовлетворены в полном объеме.

Источник: Псковская Лента Новостей
