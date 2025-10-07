Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
развивающие секции для детей
От яблока до яблони
Как устроить свидание мечты?
Денис Иванов об округе №15
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
ПЛН 25 лет
вишневый сквер
О новый местах для туристов
Что изменилось в псковских школах
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
нацпроект меняет учреждения культуры
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Гений уездного города
Города для людей
 
 
 
ещё Происшествия 07.10.2025 14:180 За пять лет при помощи отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области нашли почти 900 пропавших человек 19.10.2025 17:000 Замгубернатора Вологодской области подрался с псковским предпринимателем 19.10.2025 16:400 Гдовскому дому-интернату назначили штраф 200 тысяч рублей за нарушение пожарной безопасности 18.10.2025 20:530 Две группы иностранцев осуждены в Невеле за попытки незаконно пересечь границу РФ 18.10.2025 18:070 В Пскове разыскивают пропавшего в сентябре мужчину в толстовке 18.10.2025 17:250 Трудоустроенного в Петербурге псковича накажут за уплату 500 рублей алиментов в месяц
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 12.10.2025 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Гдовскому дому-интернату назначили штраф 200 тысяч рублей за нарушение пожарной безопасности

19.10.2025 16:40|ПсковКомментариев: 0

Гдовский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ГБУСО Псковской области «Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объекте, отнесенном к категории чрезвычайно высокого риска. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Нарушение выразилось в необеспечении техническими средствами эвакуации людей при пожаре, неисправности системы противодымной защиты и создало непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. 

Суд признал «Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 249 человек
19.10.2025, 17:200 Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Труда и Школьной в Пскове 19.10.2025, 17:000 Замгубернатора Вологодской области подрался с псковским предпринимателем 19.10.2025, 16:400 Гдовскому дому-интернату назначили штраф 200 тысяч рублей за нарушение пожарной безопасности 19.10.2025, 16:200 22 самовольно размещённые информационные вывески выявили в Пскове
19.10.2025, 16:000 Спортсмены клуба Nordman приняли участие в турнире по настольному теннису «Псковская ракетка 2025» 19.10.2025, 15:400 В Париже ограбили Лувр 19.10.2025, 15:200 Мастер-классы, экскурсии и угощения встречают гостей праздника в Доме ксензда в Пскове 19.10.2025, 15:000 Кубок по таврелям пройдёт в Пыталово в честь Дня народного единства
19.10.2025, 14:400 В России могут ввести штрафы для водителей за приём определённых лекарств 19.10.2025, 14:200 Участники слёта-фестиваля Союзного государства России и Беларуси посетили Изборск 19.10.2025, 14:000 118 выходных дней будет у россиян в 2026 году 19.10.2025, 13:400 Фестиваль настольных игр ко Дню отца проходит в Пскове
19.10.2025, 13:200 Мотоциклист погиб в результате ДТП в Псковском районе 19.10.2025, 13:000 Борис Елкин: Работа дорожников является фундаментом комфорта и безопасности всего города 19.10.2025, 12:400 В России предложили ввести 12-летнее обучение в школах 19.10.2025, 12:200 ДТП произошло у деревни Соловьи на трассе Р-23 «Псков»
19.10.2025, 12:000 55% псковичей положительно относятся ко Дню отца 19.10.2025, 11:400 С Днём отца поздравил великолучан глава города 19.10.2025, 11:200 Выставка Псковского музея открылась в Вологде 19.10.2025, 11:000 Скончался бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс
19.10.2025, 10:400 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 19.10.2025, 10:200 Выставка снов наивного художника Олега Матюхина открылась в Пскове 19.10.2025, 10:000 В Госдуме предложили ввести пять дополнительных выходных работающим отцам 19.10.2025, 09:400 День работников дорожного хозяйства празднуется в России 19 октября
19.10.2025, 09:200 Врач рассказала об опасности чрезмерного употребления грибов 19.10.2025, 09:000 День отца отмечается в России 19 октября 18.10.2025, 23:130 Над Псковом наблюдают полярное сияние. ФОТО 18.10.2025, 22:000 Роспатент зарегистрировал товарный знак Rolex
18.10.2025, 21:460 Водитель Kia погиб при наезде на ограждение моста в Новосокольническом районе 18.10.2025, 21:300 Открытая спортивная тренировка для отцов и детей пройдет в Пскове 19 октября 18.10.2025, 21:000 Кабинет самоуправления имени Марии Сизовой открыли в Великолукском медколледже 18.10.2025, 20:580 ВАЗ влетел в дорожное ограждение на Четырех углах в Пскове
18.10.2025, 20:530 Две группы иностранцев осуждены в Невеле за попытки незаконно пересечь границу РФ 18.10.2025, 20:440 Скорость ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 19 октября 18.10.2025, 20:380 Роспотребнадзор в Псковской области за январь-сентябрь снял с реализации почти 200 кг овощей 18.10.2025, 20:380 Более 12 тысяч соотечественников подали заявления о переезде в РФ по госпрограмме
18.10.2025, 20:300 Певица Валерия представила отобравшуюся на премию Grammy песню «Исцелю» 18.10.2025, 20:190 Медвежонка насмерть сбил автомобиль в Гдовском районе 18.10.2025, 20:021 СОБЫТИЕ: Установка постамента памятника князю Довмонту в Пскове 18.10.2025, 19:400 Автомобиль вылетел на тротуар в ДТП на перекрестке улиц Кошевого и Белинского в Пскове
18.10.2025, 19:301 Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях 18.10.2025, 19:110 Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской начал работу вблизи псковской инфекционки 18.10.2025, 19:030 Два новых низкопольных автобуса закупят для городских маршрутов Острова 18.10.2025, 18:370 На трехдневных выходных в Псковской области изменится расписание пригородных поездов
18.10.2025, 18:350 «Вахта памяти» в Дновском округе завершилась захоронением останков 315 погибших в концлагере в Колотушино 18.10.2025, 18:160 Ночью и утром 19 октября местами Псковскую область накроет густой туман 18.10.2025, 18:070 В Пскове разыскивают пропавшего в сентябре мужчину в толстовке 18.10.2025, 17:540 Гуси-лебеди над пушкинским Тригорским: птицы заповедника готовятся к зимнему перелёту. ФОТО
18.10.2025, 17:340 Скончался в возрасте 47 лет иеромонах Псково-Печерского монастыря Авенир 18.10.2025, 17:250 Трудоустроенного в Петербурге псковича накажут за уплату 500 рублей алиментов в месяц 18.10.2025, 17:050 Боксеры из Беларуси и СЗФО поборолись за Кубок Победы в Великих Луках 18.10.2025, 16:450 Потепление в домах жителей Заплюсья ожидается в конце следующей недели
18.10.2025, 16:250 Средняя начисленная зарплата в Великих Луках выросла за год почти на 24% 18.10.2025, 16:050 Гололедица и мокрый снег ожидаются в Псковской области 19 октября 18.10.2025, 15:540 В Бежаницком округе скончался бывший руководитель колхоза «Гигант» Евгений Борисов 18.10.2025, 15:450 Извлечь Новый год из-под ковра намерены в театральной студии при музее-заповеднике «Михайловское»
18.10.2025, 15:250 Делегация Полоцкого района Республики Беларусь работает в Псковском районе 18.10.2025, 15:050 Желание провести отпуск за границей побудило жителя Новосокольников вернуть долг 18.10.2025, 14:450 Отпевание монаха Исидора состоялось в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря 18.10.2025, 14:250 Первые памятные значки «За регулярное донорство» вручили в Пскове
18.10.2025, 14:153 70-тонный камень для постамента памятника князю Довмонту привезли в Псков 18.10.2025, 14:000 В ГД рассказали, чем грозит несвоевременная замена счетчиков на воду 18.10.2025, 13:400 В Пскове определили финалиста программы «Серебряный старт» 18.10.2025, 13:280 Публицист Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет
18.10.2025, 13:200 Выдра Барни из псковского подворья «Птичий дворик» переехала в новый вольер 18.10.2025, 12:550 В Пскове велосипедист пострадал при столкновении с автомобилем 18.10.2025, 12:520 Жилой дом горел на улице Родниковой в Пскове 18.10.2025, 12:460 На Солнце зафиксировали две сильные вспышки класса М
18.10.2025, 12:250 В Пскове ветераны СВО защитили свои бизнес-проекты по программе «СВОй бизнес» 18.10.2025, 12:040 На погоде в СЗФО на выходных будет сказываться влияние антициклона с Балтики 18.10.2025, 11:550 Музей «Пушкинская деревня» представили на международной конференции в Таврическом дворце 18.10.2025, 11:500 «Ландыши» вернутся на Wink.ru: завершены съемки второго сезона сериала-хита
18.10.2025, 11:060 В Госдуме ответили, может ли иностранец получать пенсию в России 18.10.2025, 10:460 «Мой ребенок совсем не читает!». Знакомо? 18.10.2025, 10:260 В псковском «Доме на Набережной» 20 октября откроют выставку «Нерон мое убежище» 18.10.2025, 10:060 ГОСТ на упаковку жидкостей для вейпов изменят до конца года
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru