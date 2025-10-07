Происшествия

Гдовскому дому-интернату назначили штраф 200 тысяч рублей за нарушение пожарной безопасности

Гдовский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ГБУСО Псковской области «Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объекте, отнесенном к категории чрезвычайно высокого риска. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Нарушение выразилось в необеспечении техническими средствами эвакуации людей при пожаре, неисправности системы противодымной защиты и создало непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Суд признал «Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей.