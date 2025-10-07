Происшествия

Росгвардейцы задержали похитителя косметики и продуктов в псковском ТЦ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в хищении из торгового центра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Около 13:00 на пульт дежурного из магазина на улице Труда поступил тревожный сигнал. На место происшествия направили наряд вневедомственной охраны.

В торговом центре росгвардейцы задержали псковича, который похитил косметические средства и продукты питания.

По факту кражи проводится проверка.