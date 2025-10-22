Происшествия

Четыре нарколаборатории выявили в Псковской области с начала года

Деятельность четырех нарколабораторий, специализировавшихся на незаконном производстве наркотиков и прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, пресекли в Псковской области с начала года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: УМВД России по Псковской области

За этот период на территории Псковской области пресечено 707 наркопреступлений. Обеспечено проведение мероприятий по пресечению пронаркотического контента в сети интернет.

Выявлено 187 ресурсов, осуществляющих пропаганду наркотиков посредством интернета, сведения о которых направлены в Роскомнадзор для блокирования.