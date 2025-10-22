Происшествия

Себежанина оштрафовали за комментарии в террористическом Telegram-канале

Себежский районный суд признал виновным местного жителя в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В мессенджере Telegram обнаружили пользователя под юзернеймом «Виктор Виктор», который в чат-канале под названием «Чат движения "Свобода России"»*, запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации, размещал комментарии, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Было установлено, что указанную интернет-страницу администрирует житель Себежа.

Мужчине, совершившему административное правонарушение, назначили штраф в размере 30 000 рублей.

* запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация