Происшествия

Очередной жертвой дистанционного мошенничества стала пенсионерка из Пскова

Очередной жертвой дистанционного мошенничества стала пенсионерка из Пскова, которая доверилась аферистам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пожилой жительнице областного центра позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Злоумышленник заявил, что правоохранителям необходимо осуществить проверку сбережений пенсионерки. Поддавшись на эти ухищрения, горожанка передала 600 тысяч рублей прибывшему к ней курьеру мошенников. А когда поняла, что ее ввели в заблуждение, обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.