Происшествия

70-летний мужчина погиб при пожаре в Локне

В Локнянском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК России по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одной из квартир многоквартирного жилого дома в рабочем поселке Локня тела 70-летнего местного жителя с признаками воздействия высоких температур.

По полученной информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Иные лица в ходе пожара не пострадали.

В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.