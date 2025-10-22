Происшествия

Жительницу Саратова осудили на шесть лет за рекламу наркотиков в Пскове

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Саратова, наносившей трафаретные надписи с рекламой наркотических средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе судебного разбирательства установили, что в июле 2024 года женщина совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, прибыли в Псков, где наносили на здания и сооружения трафаретные надписи с рекламой магазина по продаже наркотических средств. Роль подсудимой заключалась в фотографировании надписей для последующего направления «куратору».

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков провели «Проверочную закупку» путем перехода по ссылке, полученной из сведений, указанных на зданиях и сооружениях. Из незаконного оборота наркотических средств извлекли сверток с мефедроном, весом 3,55 грамм.

Подсудимая пояснила, что участвовала в фотографировании нанесенных трафаретных надписей, не понимая значения их содержания и не осознавая их отношения к незаконному обороту наркотиков, вину в совершении вандализма группой лиц признала в полном объеме.

Приговором суда девушку признали виновной. Ей назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 000 рублей.