Происшествия

В Псковской области за вечер ликвидировали три пожара в хозяйственных постройках

За один вечер подразделения МЧС оперативно отреагировали на три сообщения о пожарах в хозяйственных и бесхозных постройках в разных уголках Псковской области 28 октября. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня и спасти имущество. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании гаража в товариществе «Шелонь» на улице Садовая в Дедовичах поступило в 19:03. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электропроводки внутри хозяйственной постройки. Возгорание площадью 24 квадратных метров ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники, спасено три гаража.

Этим же вечером областные пожарные ликвидировали возгорание на улице Старошкольная в деревне Валуевское Локнянского муниципального округа. Бесхозное строение площадью 48 квадратных метров выгорело изнутри по всей площади, сгорело крыльцо площадью 12 квадратных метров, огнем уничтожена кровля по всей площади. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали пять специалистов и две единицы техники.





Позднее поступило сообщение о возгорании садового дома и гаража общей площадью 26 квадратных метров в СНТ «Яблонька» Великолукского округа. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печных приборов. Спасены жилой дом и два автомобиля. Возгорание ликвидировали десять специалистов МЧС России и три единицы техники.