Происшествия

Грибники-разбойники: восемь лет тюрьмы грозит псковичу за кражу телефона и сумки в лесу в Крестах

Первым заместителем прокурора города Пскова было направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного нападения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Инцидент произошел в августе текущего года, когда мужчина и две его знакомые девушки решили отправиться за грибами.

Около 03:30 ночи компания вызвала такси и направилась в лесной район Кресты, недалеко от улицы Лесной. По прибытии на место грибники столкнулись с другой группой, состоящей из двух молодых людей и девушки, которые поинтересовались их целью визита. После объяснения грибников, что они приехали за грибами, девушки ушли в сторону леса, в туалет, а между мужчинами возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку. В ходе потасовки у одного из грибников был похищен мобильный телефон и сумка, а также он получил телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. Нападавший и его друзья покинули место происшествия на автомобиле.

Следственные органы квалифицировали действия нападающего как разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Уголовное дело будет рассмотрено судом, а санкция части 1 статьи 162 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.