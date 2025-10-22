Происшествия

Мужчина из Пскова предстанет перед судом за кражу велосипеда из подъезда

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, укравшего велосипед. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Как установило следствие, инцидент произошел прошлым летом. В вечернее время обвиняемый, прогуливаясь по городу, зашел в подъезд одного из жилых домов. На третьем этаже он заметил оставленный без присмотра велосипед. Воспользовавшись ситуацией, мужчина решил доехать на чужом имуществе до своего дома.

Добравшись до места назначения, злоумышленник лег спать. На следующий день каких-либо мер для возвращения велосипеда он не предпринял. Вскоре его задержали сотрудниками полиции, которые изъяли похищенное имущество.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.