Происшествия

Мужчина в черной шапке пропал в красногородской деревне Саурово

38-летний Николай Миронов пропал в деревне Саурово Красногородского муниципального округа. С 27 октября его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серые глаза. Был одет в черную куртку, камуфлированные брюки, черные сапоги и черную шапку.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.