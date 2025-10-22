Происшествия

В Печорах мужчина убил знакомого ударами в живот

В Печорском районе мужчина обвиняется в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов в городе Печоры тела мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). По подозрению в совершении указанного преступления задержан уроженец города Острова Псковской области.



По версии следствия, в ночь с 24 на 25 октября потерпевший со своими знакомыми находился у себя дома, когда между ним и одним из гостей произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого обвиняемый нанес несколько ударов в живот хозяину дома, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.



По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, по ходатайству следствия судом избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.