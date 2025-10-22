Происшествия

Полиция Пскова продолжает искать 35-летнего мужчину с татуировкой эмблемы воинской части на плече

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается 35-летний уроженец деревни Голубово Псковского района Владимир Яковлев, который пропал в августе прошлого года. По имеющимся данным, ранее он работал разнорабочим на территории района Любятово в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: худощавое телосложение, рост 165-170 сантиметров, черные короткие волосы.

Особые приметы: татуировка в виде эмблемы воинской части на плече, металлическая спица в области локтя на правой руке, большое родимое пятно на правой ноге.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Яковлева, просьба обратиться по телефонам: