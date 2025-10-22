Происшествия

Увеличился рост заболеваемости алкоголизмом и наркоманией в Санкт-Петербурге

Заболеваемость алкоголизмом и наркоманией в Петербурге в 2024 году выросла более чем на 22%, следует из материалов Петростата.

Согласно опубликованным в ноябре данным, в 2024 году в Петербурге диагноз «алкоголизм и алкогольные психозы» впервые получили почти 1,3 тыс. человек, что на 22,2% выше показателя за 2023 год.

Также на 24,6% выросла заболеваемость наркоманией. Число диагностированных петербуржцев за год превысило 512 человек.

Кроме того, на 9,1% увеличилось количество зараженных сифилисом. По итогам года, согласно данным Петростата, в городе зафиксировали 1,2 тыс. новых случаев.

При этом заболеваемость туберкулезом снизилась на 8,5%. За год в Петербурге выявили 912 новых случаев, из которых 859 — туберкулез органов дыхания, пишет РБК.

В целом в 2024 году в городе выявили более 5,7 тысяч человек с впервые установленными диагнозами. Это на 9,3% меньше, чем в позапрошлом году. Больше всего заболеваний пришлось на органы дыхания — их доля достигла 46,1%. Также 12,5% в статистике заняли травмы и отравления, 5,8% — заболевания кожи, 5,1% — мочеполовой системы.