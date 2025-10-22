Происшествия

В Невеле вынесли приговор по делу о контрабанде почти 90 кг гашиша

Невельский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре, мужчина признан виновным по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков); части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

В суде установили, что в 2023 году мужчина вступил в транснациональную организованную преступную группу с целью контрабанды и сбыта наркотических средств. В 2024 году через международный автомобильный пункт пропуска «Лобок» он переместил на территорию России 88,9 кг гашиша, который был скрыт в специально оборудованных тайниках и замаскирован под энергетические напитки.

Преступные действия пресекли сотрудники таможни.

С учетом мнения государственного обвинителя Великолукской транспортной прокуроры, суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.