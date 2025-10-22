Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Доставка газа прекращается с 1 января
Новогодний корпоратив
ПЛН 25 лет
ESG-активность на Некрасова
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
где подают лучший завтрак
«Гельдт»
Завершается строительство «Надвратного дома»
Город Рождества
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Вакансии Россети
Как звучат псковичи
77 лет на страже прав трудящихся
 
 
 
ещё Происшествия 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 08.11.2025 13:000 «Уйди, проклятая, из жизни»: Псковичку будут судить за избиение собственной матери 07.11.2025 17:120 Возобновляется расследование дела об обнаружении в псковской квартире трупа со следами пыток  07.11.2025 15:400 Названа рекордная сумма денег, украденных мошенниками в Псковской области 07.11.2025 15:080 Начальник псковского УМВД назвал топ-3 резонансных преступлений года 07.11.2025 14:580 Число квартирных краж в Псковской области в начале года сократилось почти на 20%
 
 
 
Самое популярное 05.11.2025 15:008 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 06.11.2025 10:004 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 01.11.2025 00:525 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:002 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

«Уйди, проклятая, из жизни»: Псковичку будут судить за избиение собственной матери

08.11.2025 13:00|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы, совершившей угрозу убийством в отношении своей 88–летней матери, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В июле 2025 годе женщина со своим мужем пришла в гости к своей пожилой маме, чтоб помочь ей с домашними делами, а также покосить траву возле дома.

После того как домашние дела были сделаны женщина с мужем остались ночевать у мамы, перед сном употребили спиртные напитки и легли спать.

«Ночью женщина проснулась и направилась в комнату соей матери, поскольку услышала, что мать причитает за жизнь, что она старый человек. Женщина очень разозлилась на свою мать и начала на нее кричать. Женщина кричала, что ее матерью провонял весь дом, что его невозможно будет продать, что в нем никто не сможет жить. Между ними возникла словестная перепалка, в ходе которой женщина подошла к дивану – кровати, на котором лежала ее мать, взяла подушку, накинула подушку на лицо матери, начала ее душить и выкрикивать слова: "Сейчас я тебе жизнь укорочу", "Убью", "Уйди проклятая из жизни"», - сообщили в прокуратуре.

Пожилая женщина пыталась оттолкнуть свою дочь, но не смогла из-за состояния здоровья, поскольку является пожилым и больным человеком. В какой-то момент пожилой женщине удалось просунуть руку между лицом и подушкой, отодвинуть ее от себя и сползти на пол.

После того как мать оказалась на полу – дочь отошла от нее и продолжала кричать и оскорблять. Женщина попыталась встать с пола, но в этот момент дочь стала кидать в нее различные предметы. Но и этого дочери показалось недостаточно, тогда она взяла пластиковый тазик, который ее мама использует ночью в качестве туалета, и облила свою мать мочой из тазика.

После этого дочь разбудила своего супруга и они ушли к себе домой, а пожилая женщина позвонила своей старшей дочери, которая сразу же прибежала к матери и вызвала скорую помощь.

В больнице пожилой женщине поставили диагноз «Ушиб мягких тканей головы, правой верхней конечности». Согласно заключению эксперта причиненные телесные повреждения повлекли легкий вред здоровью. В область головы было не менее трех травмирующих воздействий, в область верхних конечностей не менее 31 контактного воздействия, в область грудной клетки не менее 8 контактных воздействий.

В настоящее время дочь попросила у матери прощение и та ее простила. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 253 человека
08.11.2025, 13:200 В ГД предложили ввести мораторий на ипотеку после рождения ребенка 08.11.2025, 13:000 «Уйди, проклятая, из жизни»: Псковичку будут судить за избиение собственной матери 08.11.2025, 12:400 Умер биолог Джеймс Уотсон, открывший структуру ДНК 08.11.2025, 12:200 В Европарламенте раскрыли детали обсуждений нового 20-го пакета санкций
08.11.2025, 12:000 Обустроенная экскурсионная площадка появилась в новоржевской деревне Выбор 08.11.2025, 11:400 Магнитная буря началась на Земле в ночь на 8 ноября 08.11.2025, 11:200 Аэропорт Пскова снова открыт для воздушных судов 08.11.2025, 11:000 130 лет назад физик Вильгельм Рентген открыл «рентгеновские лучи»
08.11.2025, 10:400 Итоги XI Кубка области по программированию подвели в Пскове 08.11.2025, 10:180 В аэропорту Пскова введены ограничения для обеспечения безопасности 08.11.2025, 10:000 Профсоюзы СОЦПРОФ: Важно обеспечить социальную справедливость при учете доходов семей в пилотном проекте Минтруда 08.11.2025, 09:400 Погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников МВД чествуют сегодня в России
08.11.2025, 09:200 День пианиста отмечают сегодня во всем мире 08.11.2025, 09:010 Митрополит Тихон (Шевкунов) стал лауреатом премии Тарле 07.11.2025, 23:210 В тройном ДТП в Пскове на Ольгинском мосту никто не пострадал 07.11.2025, 22:510 На Красной Площади экспонируются 5 единиц военной техники времен Великой Отечественной, восстановленные в Пскове
07.11.2025, 22:000 Психолог назвала способы избавиться от разрушительных убеждений 07.11.2025, 21:400 Отпевание отца Иоанна (Миронова) состоится 9 ноября 07.11.2025, 21:400 Карельский эпос «Калевала» прозвучит в Псковской областной филармонии 17 ноября 07.11.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 8 ноября
07.11.2025, 21:000 Псковский футболист стал победителем Молодежной футбольной лиги 07.11.2025, 20:401 В Псковской области запустили второй региональный сосудистый центр 07.11.2025, 20:200 В Псковском округе завершился ремонт участка дороги Быстроникольское — Черская 07.11.2025, 20:000 Специалисты ГИМС напомнили о безопасности на водоемах писковским школьникам
07.11.2025, 19:400 «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано? ВИДЕО 07.11.2025, 19:400 Псковские пятиклассники посетили арбитражный суд и узнали о Конвенции о правах ребенка 07.11.2025, 19:200 Презентация и творческая встреча с автором книги «#дианкинысказки» пройдёт в Пскове 07.11.2025, 19:000 За неделю по поводу присасывая клещей обратилось 8 жителей Псковской области
07.11.2025, 18:400 Семинар по единоборствам прошёл в Великих Луках 07.11.2025, 18:301 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано? 07.11.2025, 18:200 Прививку от гриппа сделали 180 тысяч человек в Псковской области 07.11.2025, 18:120 В Великих Луках прошёл субботник в будущем Доме молодёжи «Родина»
07.11.2025, 18:110 Александр Козловский рассказал молодежи о своих кумирах и жизненных принципах 07.11.2025, 18:080 Продолжается модернизация котельной псковской школы №16 07.11.2025, 18:000 Детский фонд организовал выдачу помощи для семей из Пскова 07.11.2025, 17:571 Конструкции первого этажа бетонируют в новой псковской гостинице Cosmos
07.11.2025, 17:440 «Семейные ценности»: Гармония в повторном браке. ВИДЕО 07.11.2025, 17:410 Как звучат псковичи 07.11.2025, 17:411 От «Тойоты» до «Хаммера»: в Псковской области вынесли приговоры повторно пойманным пьяным водителям 07.11.2025, 17:370 В Псковской области 70 пенсионеров обучили компьютерной грамотности
07.11.2025, 17:350 Минюст включил в перечень иностранных агентов шесть человек и две организации 07.11.2025, 17:340 Госсектор, машиностроение и ИТ Северо-Запада оказались под прицелом кибермошенников 07.11.2025, 17:320 Как сохранить гармонию в ситуации развода, рассказали псковичам 07.11.2025, 17:260 Фотофакт: Розовую радугу наблюдают псковичи
07.11.2025, 17:170 Псковская область оказалась на 38-м месте в стране по раскрываемости преступлений 07.11.2025, 17:120 Возобновляется расследование дела об обнаружении в псковской квартире трупа со следами пыток  07.11.2025, 17:090 Десять кустов жасмина высадили в псковском парке Победы 07.11.2025, 17:030 Псковский «Горводоканал» подвел итоги работы за октябрь
07.11.2025, 17:010 Реплика Константина Калиниченко: Подвешенное состояние 07.11.2025, 16:590 В Псковском филиале университета ФСИН состоялся круглый стол «Военный парад надежды» 07.11.2025, 16:550 ДТП напротив рынка «Нива» в Пскове занимает две полосы для движения 07.11.2025, 16:460 ОРВИ: лечим симптомы
07.11.2025, 16:400 На «зебре» на улице Некрасова в Пскове сбили 17-летнюю девушку 07.11.2025, 16:360 Псковский психолог дала советы для сохранения психики детей при разводе родителей  07.11.2025, 16:260 «Писано бысть Алексашкою Пушкиным…»: «Михайловское» отмечает 200-летие «Бориса Годунова» 07.11.2025, 16:161 Основные характеристики поступившего в Собрание проекта бюджета ТФОМС прокомментировал Игорь Дитрих
07.11.2025, 16:060 Учителя из Китая проведут уроки в четырех школах Пскова 07.11.2025, 15:520 В Пскове состоялось торжественное мероприятие к 84-й годовщине парада на Красной площади 07.11.2025, 15:480 Водитель Suzuki вылетел на разделительную полосу в результате ДТП на Запсковье 07.11.2025, 15:420 На храме Успения Пресвятой Богородицы в Великих Луках установили крест
07.11.2025, 15:400 Названа рекордная сумма денег, украденных мошенниками в Псковской области 07.11.2025, 15:240 Стая бродячих собак терроризирует псковскую Новую Гоголевку 07.11.2025, 15:210 ИТ-холдинг Т1: Ритейлеры попали в «цифровой туман» 07.11.2025, 15:180 «Прессинг»: Смерть политического Telegram, остались в живых, зона отчуждения. ВИДЕО
07.11.2025, 15:080 Начальник псковского УМВД назвал топ-3 резонансных преступлений года 07.11.2025, 15:040 ДТП с участием пешехода произошло на улице Некрасова в Пскове 07.11.2025, 14:580 Число квартирных краж в Псковской области в начале года сократилось почти на 20% 07.11.2025, 14:530 В Псковской области более чем 100 питомцам с начала года одобрили выезд за рубеж
07.11.2025, 14:500 До +10 градусов и слабый ветер прогнозируют в Псковской области 8 ноября 07.11.2025, 14:492 Россиянам запретят выдавать многократные шенгенские визы 07.11.2025, 14:440 «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано? 07.11.2025, 14:390 Общественники проверили условия проживания в псковском исправительном центре
07.11.2025, 14:260 «Что, как не горы, вдохновляет писателей»: на «Ленфильме» покажут фильм о знакомых пушкиногорцам великанцах 07.11.2025, 14:210 Ролик о псковских «православных зумерах» сняли в Печорах 07.11.2025, 14:130 В Псковской области трудоустроились 28 «земских работников культуры» 07.11.2025, 14:060 Уголовное дело о подаренном псковскому чиновнику автомобиле за 5,8 млн рублей «путешествует» между судами
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru