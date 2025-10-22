Происшествия

«Уйди, проклятая, из жизни»: Псковичку будут судить за избиение собственной матери

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы, совершившей угрозу убийством в отношении своей 88–летней матери, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В июле 2025 годе женщина со своим мужем пришла в гости к своей пожилой маме, чтоб помочь ей с домашними делами, а также покосить траву возле дома.

После того как домашние дела были сделаны женщина с мужем остались ночевать у мамы, перед сном употребили спиртные напитки и легли спать.

«Ночью женщина проснулась и направилась в комнату соей матери, поскольку услышала, что мать причитает за жизнь, что она старый человек. Женщина очень разозлилась на свою мать и начала на нее кричать. Женщина кричала, что ее матерью провонял весь дом, что его невозможно будет продать, что в нем никто не сможет жить. Между ними возникла словестная перепалка, в ходе которой женщина подошла к дивану – кровати, на котором лежала ее мать, взяла подушку, накинула подушку на лицо матери, начала ее душить и выкрикивать слова: "Сейчас я тебе жизнь укорочу", "Убью", "Уйди проклятая из жизни"», - сообщили в прокуратуре.

Пожилая женщина пыталась оттолкнуть свою дочь, но не смогла из-за состояния здоровья, поскольку является пожилым и больным человеком. В какой-то момент пожилой женщине удалось просунуть руку между лицом и подушкой, отодвинуть ее от себя и сползти на пол.

После того как мать оказалась на полу – дочь отошла от нее и продолжала кричать и оскорблять. Женщина попыталась встать с пола, но в этот момент дочь стала кидать в нее различные предметы. Но и этого дочери показалось недостаточно, тогда она взяла пластиковый тазик, который ее мама использует ночью в качестве туалета, и облила свою мать мочой из тазика.

После этого дочь разбудила своего супруга и они ушли к себе домой, а пожилая женщина позвонила своей старшей дочери, которая сразу же прибежала к матери и вызвала скорую помощь.

В больнице пожилой женщине поставили диагноз «Ушиб мягких тканей головы, правой верхней конечности». Согласно заключению эксперта причиненные телесные повреждения повлекли легкий вред здоровью. В область головы было не менее трех травмирующих воздействий, в область верхних конечностей не менее 31 контактного воздействия, в область грудной клетки не менее 8 контактных воздействий.

В настоящее время дочь попросила у матери прощение и та ее простила. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.