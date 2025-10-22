Происшествия

В Пскове продолжаются поиски пропавшего прошлым летом пенсионера

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжается розыск Ильи Строчкова, 1942 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

По имеющимся данным, этот уроженец Суровикинского района Волгоградской области, проживающий в Пскове, с 23 июня 2024 года без вести пропал на территории областного центра. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Был одет: синяя кофта полосами из трёх цветов: белая, синяя, тёмно-синяя спортивного типа с надписью FILA, черные брюки, кепка камуфлированного цвета, кроссовки на черных шнурках с элементами белого цвета. При себе имеет ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни.

Приметы: рост 170 - 175 сантиметров, нормального телосложения. Волосы короткие, седые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении И.А.Строчкова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.