Происшествия

Суд арестовал гражданина Украины за обезображивание мужчины в Великих Луках

Великолукский городской суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины. Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления — умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем неизгладимое обезображивание лица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, 22 декабря 2024 года обвиняемый, находясь возле бара на улице Вокзальной, из хулиганских побуждений нанес один удар разбитым стеклянным бокалом в лицо ранее незнакомому мужчине. Своими действиями обвиняемый причинил потерпевшему телесные повреждения, повлекшие неизгладимое обезображивание лица.

В судебном заседании установлено, что мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления против личности, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, постоянного места жительства и регистрации на территории Российской Федерации не имеет.

Ранее обвиняемый был объявлен в розыск, так как к следователю для проведения следственных действий не являлся.

По итогам рассмотрения ходатайства в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и одни сутки, то есть по 7 декабря этого года включительно.