Происшествия

Инспектора псковской колонии обвиняют в краже 181 тысячи рублей со счета осужденного

Псковский городской суд начал рассматривать дело против инспектора исправительной колонии №4 УФСИН по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов региона.

Инспектор обвиняется в краже, совершенной с банковского счета осужденного. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета).

По предварительным данным, он использовал мобильный телефон одного из осужденных для входа в мобильное приложение банка. Инспектор перевел деньги со счета осужденного на свой личный аккаунт, открытый в интернет-сервисе для ставок на спорт, а также на свой банковский счет.

Общая сумма хищения составила 181 000 рублей.

Инспектору грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.