Происшествия

Псковичке назначили общественные работы за ложный донос на сожителя из-за ревности

Псковским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении 23- летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры города.

В июне текущего года, в вечернее время женщина приехала домой к своему сожителю и спустя некоторое время начала с ним ругаться из- за бытовых проблем. Чтоб родители мужчины не слышали как они ругаются молодые люди решили поехать на берег реки и там поговорить.

Приехав к реке они продолжили ругаться. В какой – то момент женщина взяла телефон своего сожителя и увидела, что тот в тайне от нее зарегистрировался на сайте знакомств и ведет активную переписку с женщинами. В этот момент в женщине взыграла ревность и она еще больше стала кричать на мужчину, а он молча слушал. Спустя некоторое время она вышла из машины и пошла вдоль дороги, продолжая кричать на мужчину но уже по телефону.

Дойдя до административного здания Горводоканала она села на ступеньки и продолжила по телефону кричать на сожителя. На ее крики вышел охранник и предложил свою помощь, а также предложил посидеть и успокоиться, но женщина назвала его маньяком и охранник ушел.

Спустя пару минут в ее голове созрел коварный план – оболгать своего сожителя. Она стала кричать и просила вызвать полицию, что и сделал охранник. Приехавшим сотрудникам полиции женщина рассказала придуманную ею версию: что ее избил сожитель, а также он угрожал ей убийством, а именно засунул в рот нож и угрожал убить.

Сотрудники полиции отвезли женщину в отдел полиции, где она написала заявление, ей разъяснили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, взяли объяснение.

Затем сотрудники полиции связались с сожителем женщины, который очень удивился, когда услышал в чем его обвиняют. В своем объяснении мужчина указал, что никогда не причинял телесных повреждений сожительнице и не угрожал ей убийством, а также рассказал о событиях, которые произошли вечером возле реки и об их ссоре.

В этот же день сотрудники полиции вновь вызвали женщину для дачи объяснений, и в этот момент она призналась, что все выдумала, сожитель ее не бил, не угрожал. Она пояснила, что сильно приревновала мужчину и решила таким образом ему отомстить.

Приговором суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 306 УК РФ, ей назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Данный вид наказания выполняется осужденными в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе. В тоже время, лицо, которому судом назначено наказание в виде обязательных работ, лишен права выбора вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются.

Как правило это работы по благоустройству, очистке и озеленению улиц, обрезка веток и другие работы не требующие специальной подготовки.