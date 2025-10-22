Происшествия

10-летний ребенок в Красногорске подорвался на взрывном устройстве

В Красногорске ребенок получил травмы, подняв взрывное устройство, замаскированное под брошенные деньги, сообщили в Следственном комитете города.

Фото: РИА Новости

«Следствием установлено, что вечером 11 ноября 10-летний мальчик, проходя вдоль жилого дома в городе Красногорске, поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой, после чего произошла детонация и ребенок получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован», — заявили в ведомстве.

Следователи и криминалисты изучили место происшествия, назначена взрывотехническая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы, пишет РИА Новости.

По данным Life, взрывное устройство начинили мелкими гвоздями и завернули в купюру.

Возбуждено дело по факту покушения на убийство ребенка.

«Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство 10-летнего ребенка (часть 3 статьи 30, пункт «е» части 2 статьи 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.