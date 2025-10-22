Происшествия

В Пскове перед судом предстанет мужчина, ударивший свою подругу

В суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который ударил свою подругу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Летом этого года в обеденное время потерпевшая была дома одна. В дверь позвонил ее друг, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Она стала выражать ему недовольство по факту того, что он пришел к ней пьяный. На данной почве слово за слово у них разгорелся конфликт с использованием грубых нецензурных слов в адрес друг друга.

В ходе конфликта знакомый решил ударить женщину рукой в лицо, но в этот момент она подставила свою руку, в результате чего он нанес ей удар по левой кисти, от чего она почувствовала сильную физическую боль.

Мужчина после нанесения удара сразу же ушел. Через некоторое время потерпевшая обратилась за медицинской помощью в травмпункт, где ей диагностировали перелом фаланги четвертого пальца и наложили гипс. Информация о произошедшем из больницы была направлена в полицию, возбудили уголовное дело.

После случившегося мужчина извинился за свой поступок, просил у потерпевшей прощения, она его простила. В настоящий момент претензий она к нему не имеет, они общаются как раньше.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 112 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.