Происшествия

Разыскиваемую в Псковской области девушку задержали за кражу статуэтки в Петербурге

Разыскиваемую в Псковской области за кражу девушку задержали в Санкт-Петербурге, сообщили в управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

10 ноября в 02.34 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Московскому району Санкт-Петербурга задержали в супермаркете на Варшавской улице находящуюся в федеральном розыске жительницу Ленинградской области, совершившую очередную кражу.

Ночью наряд Росгвардии получил информацию о том, что персонал круглосуточного магазина воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 25-летнюю посетительницу торговой точки, которая попыталась без оплаты вынести из торгового зала товар (декоративную статуэтку для интерьера). Как было установлено, задержанная находится в розыске за кражу, совершенную ранее на территории Псковской области.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили правонарушительницу, уроженку города Тосно, в 29-й отдел полиции. Похищенное изъято.