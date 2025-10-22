Происшествия

Великолукского бизнесмена подозревают в даче взятки газовику

В Великолукский городской суд поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в даче взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области.

По версии следствия, в начале октября 2023 года генеральный директор коммерческой организации передал должностному лицу ресурсоснабжающей организации взятку в размере 45 000 рублей за подачу газа на газоиспользующее оборудование без соответствующего разрешения.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Назначено предварительное слушание.