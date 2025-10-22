Происшествия

Живых птиц вернули из Псковской области на сопредельную территорию из-за отсутствия документов

На российско-латвийской границе в Псковской области инспектор управления Россельхознадзора провел ветеринарный контроль пяти живых голубей, которые перевозили из Германии в Россию, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Во время проверки специалист установил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение птиц, благополучие места отправления, а также наличие необходимых вакцинаций и диагностических исследований.

Ввоз голубей на территорию Евразийского экономического союза запрещен. Оформлена декларация о возврате груза, и птицы вернули на сопредельную территорию.